A.B. 9 maggio 2021 Serie D: pareggio interno per il Latte Dolce Sul sintetico del “Basilio Canu” di Sennori, finisce 1-1 tra la compagine sassarese e il Savoia, nel match valido per il girone G. Alla rete di Scotto su calcio di rigore risponde Caiazzo



SASSARI - Pareggio interno per il Sassari Latte Dolce. Sul sintetico del “Basilio Canu” di Sennori, finisce 1-1 tra la compagine sassarese e il Savoia, nel match valido per il girone G del campionato di serie D. Alla rete di Scotto su calcio di rigore risponde Caiazzo



PRIMO TEMPO. Mukaj va giù in area al 7’, ma per l’arbitro è nulla di fatto. Sei minuti dopo, Cipolletta svetta su corner dalla sinistra: buono l’impatto, ma fuori misura. Al quarto d'ora, Bianchi si accentra e tenta la conclusione, para facile a terra Esposito. Ammonito Mukaj. Al 18’, ancora Cipolletta intercetta una punizione battuta dalla destra: palla alta sopra la traversa, e nulla di fatto. Un minuto dopo, si sfiora il pasticcio in area sassarese, ma la palla finisce fuori. Sul capovolgimento di fronte, bel tocco di Palmas, ma l’azione non sfocia in occasione da rete. Caso Naturale la spara da 25metri, ma non centra il bersaglio. Giallo per Cipolletta. Al 29’, Poziello interviene duro in are su Scotto, è rigore: batte lo stesso bomber sassarese, e spiazza Esposito. Kone si invola sulla fascia destra, fermato in angolo dalla difesa avversaria. Nel recupero, Correnti calcia dalla lunghissima, para Urbietis. Si va negli spogliatoi sull’1-0.



SECONDO TEMPO. Il Latte Dolce torna in campo con lo stesso undici della prima frazione di gioco, mentre c'è un triplo cambio per il Savoia: Tarascio, Badje e Caiazzo subentrano a D'Ancora, Correnti e Riccio. I padroni di casa restano in dieci al 50', per la seconda ammonizione di Mukaj. Passano 5' e mister Fossati cambia Palmas con Patacchiola. Al 64’, Kyeremateng scambia e riceve in area: si gira bene, ma Urbietis c’è. Un minuto dopo, Caiazzo pesca il jolly su azione dubbia: 1-1 fra le proteste. Dentro Marcangeli per Kone. Giallo a Caso Naturale. Al 70', Scotto sembra avere la palla buona, ma l’opportunità non si concretizza. Un minuto dopo, Calì lascia il posto a Tuccio. Espulso Kyeremateng, che colpisce proprio Tuccio. Poi, tocco di mano di capitan Cabeccia e rosso anche per lui: Latte Dolce in nove. Al minuto 82, Gianni rileva Scotto. Due minuti dopo, Mekki subentra a Cipolletta. Ennesima espuslione, stavolta per il team manager sassarese Mela, per proteste. Ammonito Caiazzo. L'arbitro concede 5' di recupero. C’è ancora il tempo per un giallo a Marcangeli. Finisce 1-1.



SASSARI LATTE DOLCE-SAVOIA 1-1:

SASSARI LATTE DOLCE: Urbietis, Mukaj, Pertica, Cabeccia, Bianchi, Antonelli, Kone (21’st Marcangeli), Pisanu, Scotto (37’st Gianni), Calì (26’st Tuccio), Palmas (10’st Patacchiola). Allenatore Fabio Fossati.

SAVOIA: Esposito, D’Ancora (1’st Tarascio), Riccardo, Poziello, Correnti (1’st Badje), De Rosa, Riccio (1’st Caiazzo), Manca, Cipolletta (39’st Mekki), Caso Naturale, Kyeremateng. Allenatore Giovanni Ferraro.

ARBITRO: Daniel Codirola di Milano.

RETI: 29’ Scotto (rig.), 20’st Caiazzo.



Nella foto (di Alessandro Sanna): Gigi Scotto esulta per la rete del vantaggio