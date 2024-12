Red 9 maggio 2021 Arbus: salvati tre bagnanti Oggi, i militari della Capitaneria di porto di Oristano in servizio a bordo della motovedetta Cp893, hanno tratto in salvo due bagnanti che si trovavano in difficoltà e il genitore che si è gettato da terra per cercare di trarle in salvo, nelle acque prospicienti la spiaggia di Pistis



ORISTANO – Oggi (domenica), i militari della Capitaneria di porto di Oristano in servizio a bordo della motovedetta Cp893, hanno tratto in salvo due bagnanti che si trovavano in difficoltà e il genitore che si è gettato da terra per cercare di trarle in salvo, nelle acque prospicienti la spiaggia di Pistis, nel Comune di Arbus. Le due ragazze, durante un’escursione sportiva su tavole da Sup, si sono trovate in difficoltà a causa del forte vento di scirocco, che ha reso difficoltoso il rientro verso la spiaggia, spingendole al largo.



Il padre si è prontamente gettato in acqua per cercare di soccorrere le proprie figlie. I tre malcapitati, una volta tratti in salvo dalla motovedetta, esausti e vicinissimi alla scogliera, sono stati sbarcati nella darsena del Porto Industriale di Oristano.



I tre hanno dichiarato di godere di buona salute e di non necessitare di alcuna assistenza medica. Per loro, fortunatamente, solo un forte spavento.