Antonio Burruni 12 maggio 2021 Serie A: un punto-salvezza per il Cagliari Sul manto erboso della “Sardegna Arena” finisce 0-0 il match tra Cagliari e Fiorentina, valido per la 36esima giornata del massimo campionato



CAGLIARI – Il Cagliari fa un altro passettino verso la salvezza. Sul manto erboso della “Sardegna Arena”, i rossoblu pareggiano 0-0 contro la Fiorentina, nel match valido per la 36esima giornata del campionato di serie A.



PRIMO TEMPO. Dopo 90”, Joao Pedro scende sulla sinistra e mette in mezzo per Pavoletti, che di testa alza oltre la traversa. C'è agonismo in campo, ma ancora nessuna preoccupazione per i portieri. Al 26', ammonito Pulgar per fallo su Nainggolan. Al 34', arriva il giallo a Lykogiannis, che ferma irregolarmente Bonaventura. Al 42', rimessa laterale rapida di Duncan, Nandez lavora un bel pallone sulla destra, arriva sul fondo e mette in mezzo, ma Dragowski esce in presa alta ed evita problemi. Subito dopo, gioco fermo per soccorrere l'estremo ospite, che lamenta qualche problema muscolare. Si riprende. L'arbitro concede un minuto di recupero. Il Cagliari ci prova, ma non trova l'ultimo tocco. Si va negli spogliatoi sul risultato di partenza.



SECONDO TEMPO. Il Cagliari torna in campo con Carboni al posto di Zappa, mentre la Fiorentina presenta tra i pali Terracciano in sostituzione di Dragowski. Al 62', Kouame lascia il posto a Castrovilli. Quattro minuti dopo, Lykogiannis vola sulla sinistra e, quasi dal fondo, crossa. Palla persa, ma è punizione per l'intervento in ritardo di Caceres, che viene ammonito. Al 67', Duncan innesca in area Joao Pedro, che controlla e si gira, ma Milenkovic si immola con il corpo e sventa la minaccia. Due minuti dopo, Deiola subentra a Marin. Mister Iachini risponde con Callejon per Bonaventura e Venuti per Caceres. A cinque minuti dalla fine, entra Cerri ed esce Lykogiannis. La punta rossoblu crea subito scompiglio nell'area viola. L'arbitro concede 3' di recupero. Allo scadere, ci prova Biraghi dal limite, con palla in curva: finisce 0-0.



CAGLIARI-FIORENTINA 0-0:

CAGLIARI: Cragno, Zappa (1'st Carboni), Ceppitelli, Godin, Lykogiannis (40'st Cerri), Nandez, Marin (24'st Deiola), Duncan, João Pedro, Nainggolan; Pavoletti. (A disposizione Vicario, Aresti, Klavan, Rugani, Tripaldelli, Asamoah, Tramoni, Simeone). Allenatore Leonardo Semplici.

FIORENTINA: Dragowski (1'st Terracciano), Milenkovic, Pezzella, Igor, Caceres (25'st Venuti), Bonaventura (25'st Callejon), Amrabat, Pulgar, Biraghi, Kouame (17'st Castrovilli), Vlahovic. (Montiel, Martinez Quarta, Ribery, Olivera, Malcuit, Barreca, Kokorin, Eysseric). Allenatore Giuseppe Iachini.

ARBITRO: Maurizio Mariani di Aprilia.