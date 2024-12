Cor 14 maggio 2021 Il caso: Ambulanza rubata ad Alghero Era impegnata per un soccorso ad un paziente quando i sanitari, arrivati con la barella, si sono accorti che il mezzo era sparito. provvidenziale l´arrivo di una seconda ambulanza



ALGHERO - Rubano un'autoambulanza ad Alghero e all'alba di oggi (venerdì) è ritrovata a Sassari, sul bordo strada della Buddi Buddi. E' quanto accaduto ieri (giovedì) proprio in occasione di un intervento di soccorso. Quando il personale sanitario è andato a caricare il paziente in barella, del mezzo neanche l'ombra. Ci è voluta così una seconda ambulanza per il trasporto del malato in ospedale per le cure del caso.