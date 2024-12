Cor 14 maggio 2021 Alle Prigionette ancora con Exploralghero Il Parco di Porto Conte riaffida il servizio di accoglienza, bigliettazione e supporto alla fruizione del sito delle "Prigionette" alla cooperativa Exploralghero



ALGHERO - C'è la determinazione a firma del direttore del Parco regionale di Porto Conte nell'affidamento diretto a favore della società cooperativa Exploralghero del servizio di accoglienza, bigliettazione e supporto alla fruizione del sito delle "Prigionette" - Foresta demaniale di Porto Conte per la stagione 2021.



46.239,46 euro l'investimento di Casa Gioiosa, fondi già previsti alla voce "Servizi per la fruizione" nel bilancio di previsione per l'annualità in corso. La cooperativa aveva visto estendere il contratto del 2017 al 31 dicembre 2020, giorno in cui si era conclusa la concessione di servizi, per cui si è reso necessario procedere attraverso l'apposito atto di indirizzo.



Alla base della scelta di non procedere con una gara pubblica al rinnovo dei servizi offerti nell'area Parco, nell'atto dello scorso 6 maggio 2021 sono richiamati i problemi di carattere economico derivanti dalla pandemia da Covid-19 e le gravi conseguenze della stessa sul tessuto produttivo del territorio regionale e comunale.



Foto d'archivio