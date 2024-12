Cor 15 maggio 2021 «Cartelle pazze anche in borgata» Tonina Desogos (Maristella): «Incredibile che in questi tempi in cui la stragrande maggioranza dei cittadini è attanagliata da una crisi economica derivata da una pandemia mondiale, dalla Step incaricata dal Comune di Alghero per la riscossione dei tributi comunali giungano cartelle per importi non dovuti»



ALGHERO - «Incredibile che in questi tempi in cui la stragrande maggioranza dei cittadini è attanagliata da una crisi economica derivata da una pandemia mondiale, dalla Step incaricata dal Comune di Alghero per la riscossione dei tributi comunali giungano cartelle per importi non dovuti. A Maristella, borgata del Comune di Alghero, ad esempio, sono arrivati avvisi di pagamento relativi agli anni 2018 e 2019, per “passi carrai” fantasma ubicati in zona “Cooperativa Stella Maris”».



La denuncia che conferma una situazione decisamente anomala, è della presidente del Comitato borgata Maristella, Tonina Desogos.



«Sebbene si ritenga che in caso di tassa dovuta sarebbe dovere di tutti i cittadini pagare il dovuto, seppur con modalità e tempi più lunghi visto il periodo di crisi economica, altrettanto in caso di tassa palesemente non dovuta, Comune e Step dovrebbero, a nostro modesto avviso, intervenire prontamente e porre rimedio, magari dopo un’attenta lettura del Regolamento per la disciplina dei passi carrai approvato con delibera n.33 del 30 marzo 2019, nello specifico art.3, comma1, punto3 che descrive le caratteristiche del passo carraio che non sono il semplice smusso del cordolo dei marciapiedi, se lo stesso smusso non porta a box e/o autorimesse, ovvero locali di categoria catastale C6» conclude Desogos.