Plastic free: 10quintali di rifiuti raccolti a Torre Grande

ORISTANO - Quasi 10quintali di rifiuti raccolti da ottanta volontari in un’area di 4chilometri quadrati. Sono i numeri della giornata ecologica organizzata in occasione dell'evento regionale “Plastic free”, in collaborazione con l’Assessorato all’Ambiente del Comune di Oristano e con il supporto di Formula ambiente, la società che in città gestisce il servizio di igiene urbana.



Domenica mattina, i volontari, dotati di mascherina, guanti, pinza per raccogliere rifiuti, si sono ritrovati nel piazzale del primo pontile e da quel punto si sono mossi per ripulire una vasta area tra la spiaggia, la fine della pineta, il secondo pontile e l’inizio del lungomare di Torre Grande. Grande soddisfazione da parte degli organizzatori, e in primo luogo della referente provinciale della onlus Plastic free Stefania Pisu e dell’assessore comunale all’Ambiente Gianfranco Licheri, per un’iniziativa che rientrava tra gli eventi regionali dedicati al “plogging”, attività che consiste nel raccogliere i rifiuti mentre si cammina o corre.