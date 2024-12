Red 18 maggio 2021 Armi nell´ovile: denuncia a Orotelli I Carabinieri della locale Stazione hanno riscontrato che un 56enne custodiva alcune armi legalmente detenute in luogo diverso da quello comunicato agli organi di Pubblica sicurezza, nonché possedeva alcune munizioni di vario calibro mai denunciate



OROTELLI - I Carabinieri della Stazione di Orotelli hanno deferito alla competente Autorità giudiziaria un 56enne in quanto, durante un controllo all’ovile di sua proprietà, è stato riscontrato che custodiva alcune armi legalmente detenute in luogo diverso da quello comunicato agli organi di Pubblica sicurezza, nonché possedeva alcune munizioni di vario calibro mai denunciate.