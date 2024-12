A.B. 19 maggio 2021 Baseball: Alghero si tinge d´azzurro Nuova convocazione per l´atleta algherese George Greene al raduno con la Nazionale italiana under 15 che si svolgerà a Staranzano da martedì 25 a domenica 30 maggio



ALGHERO - Nuova convocazione per l'atleta algherese George Greene al raduno con la Nazionale italiana under 15 di baseball che si svolgerà a Staranzano da martedì 25 a domenica 30 maggio. Proveniente del vivaio delle Tigri baseball, George da anni veste la maglia azzurra. «La cosa che più ci soddisfa come società – dichiara il presidente Tore Cherchi - è che George in questi anni si è sempre impegnato costantemente mantenendo sempre un profilo semplice ma, allo stesso tempo, molto determinato, mantenendo standard di allenamento molto alti, sapendo che quando sarebbe arrivata la possibilità di una convocazione da parte del manager, il tecnico nettunese Roberto De Franceschi, si sarebbe fatto trovare pronto».



In questi ultimi due anni di pandemia caratterizzati dai pochi e saltuari raduni nazionali e gare internazionali, Greene si è comunque allenato sia con i suoi compagni dell'under 15, sia con la formazione maggiore della serie B della Catalana baseball, nel progetto “Anno zero.cinque”, dove supportato e inserito al meglio dai compagni di squadra con maggiore esperienza, ha trovato una sua collocazione stabile, che gli ha sicuramente permesso di migliorare ed affinare le sue doti dei ruoli di seconda base ed interbase.



«Naturalmente, un merito va dato ai suoi allenatori Norge Heredia, Emanuele Loi, Andres Chacon, Leonardo e Yovani D'Amico, che da anni lo seguono con molta attenzione. Questa convocazione sarà sicuramente un bagliore di luce per il movimento del progetto Alghero tra Tigri e Catalana dove al primo posto c'è sicuramente la valorizzazione dei giovani talenti che trovano spazio nella prima squadra. Adesso auspichiamo che George continui in questa bellissima favola che ci fa sognare e che si diverta nella sua semplicità», conclude Cherchi.



Nella foto: George Greene