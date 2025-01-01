S.A. 19:00 A Sassari il tradizionale brindisi con gli ex sindaci Il sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia, ha accolto questa mattina a Palazzo Ducale i suoi predecessori per rinnovare l’ormai tradizionale brindisi alla vigilia dei Candelieri



SASSARI - Rinnovato stamattina a Palazzo Ducale a Sassari il tradizionale brindisi con gli ex sindaci Mascia ai suoi predecessori: «Preziosi per immaginare insieme la città di domani». «Insieme per rispettare la tradizione e per valorizzare il principio della continuità come elemento prezioso per immaginare la città di domani». Sono le parole con cui il sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia, ha accolto questa mattina a Palazzo Ducale i suoi predecessori per rinnovare l’ormai tradizionale brindisi alla vigilia dei Candelieri. All’invito formulato dal primo cittadino hanno risposto tutti, da Fausto Fadda a Giacomo Spissu, da Franco Borghetto ad Anna Sanna, da Nanni Campus, a Gianfranco Ganau e Nicola Sanna. L’incontro nell’ufficio in cui tutti i presenti hanno avuto l’onere e l’onore di operare in passato al servizio della città è poi proseguito nella sala giunta per le foto di rito e l’immancabile “A zent’anni!”.