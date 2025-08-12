Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotizieoristanoPoliticaViabilità › Nuova gestione parcheggi a pagamento a Bosa
S.A. 21:49
Nuova gestione parcheggi a pagamento a Bosa
Il contratto di gestione ha una durata di tre anni e le aree di sosta a pagamento saranno attivate al termine del reclutamento del personale e degli gli adempimenti previsti dalla legge in materia
Nuova gestione parcheggi a pagamento a Bosa

BOSA - Si è conclusa la gara a evidenza pubblica per il servizio per la gestione triennale dei parcheggi a pagamento in città e a Bosa Marina, che ha visto aggiudicataria la ditta Ecoparking srl.
Già oggi la Ecoparking procederà con la predisposizione della manifestazione di interesse attraverso la quale recluterà su area locale il personale da impiegare per lo svolgimento del servizio. Gli addetti al controllo della sosta a pagamento saranno dotati della strumentazione necessaria per le verifiche, indosseranno una divisa che li renderà riconoscibili al pubblico, e saranno anche forniti di biciclette elettriche per spostarsi fra le varie zone degli stalli blu. Il contratto di gestione ha una durata di tre anni e le aree di sosta a pagamento saranno attivate al termine del reclutamento del personale e degli gli adempimenti previsti dalla legge in materia.

Nei giorni scorsi la Ecoparking srl e l’Amministrazione comunale hanno avuto un incontro operativo per predisporre i passi necessari a organizzare a meglio il servizio, il cui avvio, salvo intoppi burocratici o tecnici, è previsto a partire dall’ultima settimana di agosto. «Con l’avvio del servizio di sosta a pagamento manteniamo l’impegno preso con la cittadinanza, volto al miglioramento della circolazione stradale in città e a un migliore utilizzo, nell’interesse comune, delle aree pubbliche», commenta l’assessore alla Viabilità, Marco Naitana. Gli stalli a pagamento saranno 950, senza custodia, con parcometri per il pagamento della tariffa e ausiliari del traffico per i controlli e l’assistenza agli utenti. «Riattiviamo un servizio che era stato sospeso nei mesi scorsi per compensare i disagi che i cittadini hanno dovuto affrontare per la concomitanza di diversi cantieri pubblici in città, cantieri indispensabili per migliorare viabilità e sottoservizi in città», aggiunge il sindaco, Alfonso Marras.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
12/8/2025
Ferragosto ad Alghero: divieti e prescrizioni
Istituiti numerosi divieti e nuove aree di sosta temporanea. In campo la macchina organizzativa per la notte di Ferragosto
6/8«Passi carrai, non basta pagare il canone»
30/7«Caro sindaco, Alghero non è più sicura»
25/7Chiusa la Variante del Calich. Code e proteste verso l´aeroporto
24/7Tissi investe sulla sicurezza stradale
24/7Bici e monopattini elettrici in sharing
22/7Alghero: Si rifà l´asfalto a Maria Pia
20/7Passeggiata Barcellona, all’unanimità l’odg Mulas-Corbia
18/7Piano interventi: 59 milioni per 1500 km nel Sassarese
17/7Strada Bosa-Alghero: iniziati i lavori di manutenzione
11/7«Stalli occupati da bici abbandonate e rubate»
« indietro archivio viabilità »
13 agosto
Bando fotovoltaico: incentivi ai privati
13 agosto
«Parco Tarragona angolo della vergogna»
13 agosto
Aou: laboratorio analisi chiusure di Ferragosto



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)