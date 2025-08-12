S.A. 21:49 Nuova gestione parcheggi a pagamento a Bosa Il contratto di gestione ha una durata di tre anni e le aree di sosta a pagamento saranno attivate al termine del reclutamento del personale e degli gli adempimenti previsti dalla legge in materia



BOSA - Si è conclusa la gara a evidenza pubblica per il servizio per la gestione triennale dei parcheggi a pagamento in città e a Bosa Marina, che ha visto aggiudicataria la ditta Ecoparking srl.

Già oggi la Ecoparking procederà con la predisposizione della manifestazione di interesse attraverso la quale recluterà su area locale il personale da impiegare per lo svolgimento del servizio. Gli addetti al controllo della sosta a pagamento saranno dotati della strumentazione necessaria per le verifiche, indosseranno una divisa che li renderà riconoscibili al pubblico, e saranno anche forniti di biciclette elettriche per spostarsi fra le varie zone degli stalli blu. Il contratto di gestione ha una durata di tre anni e le aree di sosta a pagamento saranno attivate al termine del reclutamento del personale e degli gli adempimenti previsti dalla legge in materia.



Nei giorni scorsi la Ecoparking srl e l’Amministrazione comunale hanno avuto un incontro operativo per predisporre i passi necessari a organizzare a meglio il servizio, il cui avvio, salvo intoppi burocratici o tecnici, è previsto a partire dall’ultima settimana di agosto. «Con l’avvio del servizio di sosta a pagamento manteniamo l’impegno preso con la cittadinanza, volto al miglioramento della circolazione stradale in città e a un migliore utilizzo, nell’interesse comune, delle aree pubbliche», commenta l’assessore alla Viabilità, Marco Naitana. Gli stalli a pagamento saranno 950, senza custodia, con parcometri per il pagamento della tariffa e ausiliari del traffico per i controlli e l’assistenza agli utenti. «Riattiviamo un servizio che era stato sospeso nei mesi scorsi per compensare i disagi che i cittadini hanno dovuto affrontare per la concomitanza di diversi cantieri pubblici in città, cantieri indispensabili per migliorare viabilità e sottoservizi in città», aggiunge il sindaco, Alfonso Marras.