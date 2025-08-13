Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesassariAmbienteManifestazioni › Ferragosto Ploaghe: l´uscita dei Candelieri
S.A. 8:04
Ferragosto Ploaghe: l´uscita dei Candelieri
L’uscita dei candelieri rappresenta per la comunità ploaghese un’occasione di devozione e rinnovata fede, che coinvolge folle di fedeli anche dai paesi limitrofi, attirando turisti che oggi amano esperire il territorio a 360 gradi.
Ferragosto Ploaghe: l´uscita dei Candelieri

PLOAGHE - E’ tutto pronto per il Ferragosto Ploaghese e i Candelieri di Ploaghe. Una tradizione unica che si protrae nei secoli nel borgo al confine fra il Coros e l’Anglona. Secondo gli esperti infatti la loro origine è da attribuire al periodo giudicale, a cavallo fra il XII e il XIII secolo, grazie alla presenza dei pisani in Sardegna che portarono con sé quel ricco bagaglio di tradizioni che finì col diventare parte integrante della cultura sarda. L’uscita dei candelieri rappresenta per la comunità ploaghese un’occasione di devozione e rinnovata fede, che coinvolge folle di fedeli anche dai paesi limitrofi, attirando turisti che oggi amano esperire il territorio a 360 gradi.

Come ogni anno nel giorno di Ferragosto, dopo la messa serale delle 18.30, la processione con
l’Assunta percorrerà le strade del paese, colma di fedeli al seguito, fino all’arrivo nella parta alta del
Corso Giovanni Spano dove incontrerà i due ceri lignei che nel frattempo avranno percorso il
proprio tragitto nel cuore del paese. I candelieri ploaghesi, che sulla sommità recano i simulacri di
Gesù Bambino (candeliere dei massai) e di San Pietro patrono di Ploaghe (candeliere dei pastori),
escono per le strade del paese accompagnati da bambini e parenti degli “obrieri” nel primo
pomeriggio e percorrono le strade del paese in attesa di incontrare la processione nei pressi della
Piazza San Pietro. Dopo l’incontro il loro percorso si completa nella piazza principale dove grazie
allo sforzo degli infaticabili portatori, chiamati “sos de sutta”, ballano e intrattengono il pubblico
presente fra gli appalusi della folla.

Rituale che si ripeterà il 22 agosto per la quarta e ultima uscita dell’anno. E’ proprio in piazza San Pietro che l’emozione esplode, con il rito dell’incontro, il ballo dei portatori e l’inchino alla Madonna. Un’esplosione di colori, di ritmo, di applausi. Al termine dell’evento religioso si terranno i festeggiamenti civili col concerto dei “Deamistade” in Piazza San Pietro con inizio alle 22.00. Gli eventi de “I Candelieri e il Ferragosto ploaghese”, il cartellone di manifestazioni organizzato dal comune intorno ai festeggiamenti dei candelieri, proseguirà nei giorni successivi con Giuliano Marongiu previsto per il 18 agosto, il Concerto per i Candelieri, a cura della Banda musicale di Ploaghe che si terrà il 19 agosto e tanti altri appuntamenti interessanti con la letteratura, la musica e il ballo.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
13/8/2025
Suoni e Sapori a Olmedo
L’edizione 2025 vedrà ben tre giornate di eventi 16- 17 e 23 Agosto che coinvolgeranno la popolazione olmedese ma anche tanti turisti, pronti ad immergersi nelle tradizioni popolari del paese e del territorio
7/8Festival di canti e suoni a Ploaghe
7/8Eventi e visite notturne all´Argentiera
7/8A settembre Appetitosamente 2025 a Siddi
6/8A Porto Torres il Carnevale Estivo Turritano
7/8Sabato 9 appuntamento coi Candelieri Medi
6/8Fuochi di Ferragosto ad Alghero
8/8Sabato a Uri la Sagra estiva del Carciofo
7/8A Sennori ritorna Calici di stelle
31/7Autunno in Barbagia: si parte il 6 settembre
25/7Quattro giorni di festa per “Chenamos in carrela”
« indietro archivio manifestazioni »
14 agosto
Schiamazzi notturni: chiuso locale ad Alghero
14 agosto
Esplode la bomba rifiuti a Ferragosto: agitazione
14 agosto
Più siti acquacoltura con il nuovo Piano



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)