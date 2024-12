Red 25 maggio 2021 Ubriachi al volante: patenti sequestrate I Carabinieri della Stazione di Santa Lucia di Siniscola hanno deferito in stato di libertà un 49enne siniscolese sorpreso alla guida della propria autovettura con un tasso alcolemico superiore al consentito. Analoga contestazione è stata fatta dai militari della Stazione di Orosei che hanno deferito in stato di libertà un 57enne nuorese



SINISCOLA - I Carabinieri della Stazione di Santa Lucia di Siniscola hanno deferito in stato di libertà un 49enne siniscolese sorpreso alla guida della propria autovettura con un tasso alcolemico superiore al consentito. Analoga contestazione è stata fatta dai militari della Stazione di Orosei che hanno deferito in stato di libertà un 57enne nuorese. Patente ritirata a entrambi.