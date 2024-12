Red 25 maggio 2021 Litorali sicuri: 23mila euro per Alghero «Garantire litorali sicuri: 500mila euro ai Comuni costieri per il sistema integrato di salvamento balneare», annuncia l´assessore regionale della Difesa dell´ambiente Gianni Lampis



ALGHERO - «La Sardegna si prepara all’imminente stagione estiva e la Regione intende garantire ai sardi e ai turisti la possibilità di usufruire in sicurezza delle spiagge e del mare isolano». Lo ha detto l'assessore regionale della Difesa dell’ambiente, con delega alla Protezione civile, Gianni Lampis, annunciando lo stanziamento di 1.006.000euro a favore dei Comuni costieri per il Sistema integrato di salvamento balneare.



Al Comune di Alghero arrivano 23.008euro per il Sisb. «Con questi presidi di sicurezza – ha aggiunto Lampis – le Amministrazioni comunali potranno garantire l’accesso sicuro ai litorali, salvaguardando anche l’indotto economico che riguarda i territori costieri isolani».



Queste le risorse agli altri Comuni sardi: Aglientu 27.786euro, Arborea 24.137, Arbus 39.162, Badesi 21.667, Bari sardo 16.767, Bosa 12.508, Budoni 18.287, Buggerru 10.614, Cagliari 24.791, Calasetta 12.221, Capoterra 14.980, Cardedu 13.064, Carloforte 10.680, Castelsardo 10.506, Castiadas 9.633, Cuglieri 10.135, Domus De Maria 11.328, Dorgali 14.492, Gairo 7.546, Giba 7.122, Gonnesa 11.599, Iglesias 6.109, La Maddalena 33.375, Lotzorai 13.276, Magomadas 5.848, Maracalagonis 6.500, Masainas 9.521, Muravera 39.906, Narbolia 8.183, Olbia 15.135, Oristano 12.932, Orosei 28.693, Palau 23.508, Pula 23.076, Quartu Sant'Elena 27.728, Portoscuso 20.778, Porto Torres 21.264, Posada 14.294, San Giovanni Suergiu 5.424, Santa Giusta 13.685, Sant'Anna Arresi 7.875, Sant'Antioco 16.332, San Teodoro 23.163, Santa Teresa Gallura 12.736, San Vero Milis 20.491, Sarroch 8.119, Sassari 10.666, Siniscola 41.886 (Comune che riceve la sovvenzione maggiore), Sinnai 11.372, Sorso 37.256, Tertenia 9.051, Teulada 21.554, Tortolì 18.324, Tresnuraghes 10.407, Trinità d'Agultu Vignola 13.933, Valledoria 11.366, Villanova Monteleone 7.531, Villaputzu 24.837 e Villasimius 18.012.