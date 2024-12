Red 28 maggio 2021 In Piazza d’Italia per dire No alla violenza Domani mattina, è in programma la manifestazione organizzata dalla Commissione per le Pari opportunità del Comune di Sassari, in collaborazione con la presidenza del Consiglio comunale, “Violenza: No grazie”



ALGHERO - Domani, sabato 29 maggio, alle 11, in Piazza d’Italia, si terrà la manifestazione organizzata dalla Commissione per le Pari opportunità del Comune di Sassari, in collaborazione con la presidenza del Consiglio comunale, “Violenza: No grazie”. Con questa iniziativa, che si svolgerà in forma statica e nel rispetto di tutte le norme anti-Covid, la Cpo ha voluto chiamare a raccolta tutta la cittadinanza, le Istituzioni, le autorità e il mondo dell’associazionismo per dire insieme un forte No alla violenza, in tutte le sue forme.



Sarà anche l’occasione per programmare iniziative di sensibilizzazione condivise e che vadano oltre i confini sassaresi. Al termine della manifestazione, le commissarie comunali Pari opportunità saranno a disposizione dei cittadini per presentarsi e accogliere proposte per altre iniziative e segnalazioni.