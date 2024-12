Red 28 maggio 2021 Scontro auto-moto: algherese in ospedale Attorno alle 12.45 di oggi, una Fiat Seicento e una Yamaha 125 sono entrate in collisione nella rotatoria che congiunge Via Vittorio Emanuele, Via Barraccu e Via Aldo Moro. Il conducente del motociclo è stato accompagnato in Pronto Soccorso dal personale del 118



ALGHERO - Attorno alle 12.45 di oggi (venerdì), per cause ancora da chiarire, una Fiat Seicento e una Yamaha 125 sono entrate in collisione nella rotatoria che congiunge Via Vittorio Emanuele, Via Barraccu e Via Aldo Moro. Come spesso accade in questi casi, ad avere la peggio è stato il conducente del due ruote, che è stato accompagnato al Pronto soccorso dell'Ospedale Civile di Alghero dal personale medico del 118. Sul posto gli agenti della Polizia municipale, che hanno effettuato i rilievi del caso e provveduto a decongestionare il traffico veicolare.