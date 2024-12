Red 29 maggio 2021 «Si riparte, facciamoci trovare pronti» «L’Amministrazione non dorma, la destinazione Alghero deve crescere, migliorando l’immagine della città per un rilancio pieno e immediato, con l’apporto di tutti», dichiara il consigliere comunale Mario Bruno, che fa le carte all'importante stagione estiva 2021, con un occhio puntato su quanto c'è da fare per farsi trovare al top dai turisti e, al contempo, sul nuovo decollo del locale aeroporto



ALGHERO - «Alghero deve farsi trovare pronta per la stagione imminente e siamo in forte ritardo. Serve una svolta nell’immagine, nella pulizia della città e dei litorali, perfino nello sfalcio dell’erba, nel rilancio della programmazione, nella presentazione di eventi, pur nei vincoli delle misure Covid, ma con quella intraprendenza che non può mancare per favorire la ripresa. Lo dico solo come stimolo a far meglio e in fretta, perché la stagione è davvero alle porte. Ancora qualche giorno e ci siamo».



Il consigliere comunale di Per Alghero Mario Bruno commenta così l'Alghero che si appresta ad accogliere i turisti per la stagione 2021, una stagione di ripartenza, di voglia di ripartire e, per tanti imprenditori e lavoratori, la stagione della speranza. Ma come spiega l'ex sindaco, bisogna farsi trovare pronti e un settore fondamentale in questo senso sono i trasporti, troppo spesso spina nel fianco in un territorio che deve invogliare le persone a venire e, soprattutto, dargli modo, al meglio, di raggiungere un'Isola vicinissima e lontanissima a seconda dei punti di vista.



«Il grande lavoro fatto negli anni scorsi anche come Rete metropolitana - sottolinea Bruno - comincia a dare frutti. Basta leggere la programmazione già resa pubblica. La Sogeaal con F2i sta per riportare ad Alghero un numero impressionante di rotte, diversificando i vettori con dieci compagnie aeree, non più monopolio. Ventidue rotte "Ryanair", undici nuove, che partiranno tra giugno e luglio, alcune davvero sfidanti e nuove, come quelle per la Sicilia, Pescara, Bari, la conferma di Napoli, ma anche Barcellona El Prat, Siviglia, Vienna e Madrid, quest’ultimo confermato anche per l’inverno».



Ma non basta, E poi, le rotte "EasyJet", tra le quali Basilea e Ginevra, le conferme di "WizzAir" per l’est, quelle di "Volotea", "Aerlingus", "Vueling", e il volo per Amsterdam di "Corendon Dutch Airlines". Una strategia di diversificazione di rotte e vettori che comincia a prendere forma. Ma l’Amministrazione non dorma - striglia l'ex sindaco - la destinazione Alghero deve crescere, migliorando l’immagine della città per un rilancio pieno e immediato, con l’apporto di tutti.



Nella foto: il consigliere comunale Mario Bruno