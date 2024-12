Red 29 maggio 2021 Imprenditoria: nasce lo Sportello Imprese L´iniziativa del Comune di Sennori e del Comitato valorizzazione della Romangia riguarda l´assistenza e un ciclo di incontri per spiegare i finanziamenti all´imprenditoria



SENNORI - Al via a Sennori “Sportello Imprese”, servizio organizzato dal Comitato valorizzazione della Romangia, in collaborazione con il Comune e con il contributo della Fondazione di Sardegna. Il servizio offrirà assistenza agli imprenditori o aspiranti tali attraverso un numero di telefono e una e-mail dedicati, e un ciclo di incontri che illustreranno le opportunità di finanziamento esistenti per la costituzione di nuove imprese o il rilancio di imprese esistenti.



Giovedì 3 giugno, alle 11.30, nella sala consiliare del Municipio, è in programma il primo appuntamento, per la presentazione dell’iniziativa. Seguiranno gli incontri di illustrazione dei bandi disponibili, il venerdì, dalle 10 alle 12, sempre nella sala consiliare, con pubblico in presenza e diretta streaming sui canali social: il 18 giugno si parlerà di “Resto al sud”, il 2 luglio del “Microcredito”, il 16 luglio delle “Nuove imprese a tasso zero” e il 30 luglio delle “Agevolazioni per le imprese già esistenti”. Tutti gli incontri si svolgeranno nel rispetto delle norme sulla prevenzione e contenimento del covid-19.



«Riteniamo importante offrire supporto alle attività produttive del territorio e a tutti coloro che sono interessati ad avviare un’impresa - commenta l’assessore comunale alle Attività produttive Elena Cornalis - Sportello Imprese fornirà assistenza agli imprenditori per orientarsi nel non sempre facile mondo dei bandi pubblici finalizzati al finanziamento delle attività imprenditoriali. In questo modo contiamo di dare un contributo allo sviluppo e al rilancio di attività produttive nel nostro territorio».



Nella foto: l'assessore comunale Elena Cornalis