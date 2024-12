Red 29 maggio 2021 Due barche si scontrano: muore 69enne L´uomo è deceduto a causa dei gravi traumi riportati nella collisione tra un semicabinato di 12metri e un piccolo natante a vela. Sua moglie è in forte stato di shock



OLBIA – Attorno alle 11.30 di oggi (sabato), la Sala Operativa della Capitaneria di porto–Guardia costiera di Olbia ha ricevuto un “Mayday” rilanciato da Porto Cervo radio per una collisione tra due imbarcazioni in navigazione a circa mezzo miglio dalla costa nelle acque a nord di Portisco. Sono state inviate subito in zona due motovedette della Guardia costiera e si è stabilito un coordinamento con una motovedetta della Guardia di finanza in pattugliamento in zona. Inoltre, è stato allertato il quarto Nucleo Subacqueo della Guardia costiera.



La collisione ha interessato un semicabinato di circa 12metri con quattro passeggeri a bordo e un piccolo natante a vela con a bordo due coniugi. Purtroppo, uno dei due occupanti della piccola barca a vela, un 69enne lombardo, ha subito gravi traumi che ne hanno causato il decesso. La moglie, rimasta a bordo della barca in forte stato di shock, è stata assistita dagli occupanti di alcuni natanti privati presenti nella zona dell'incidente.



Dopo la collisione, il semicabinato, scortato da una motovedetta della Finanza, si è diretto verso il porto di Portisco, atteso per i primi atti di indagine disposti dal magistrato di turno dagli uomini della Guardia Costiera. Invece, la barca a vela è stata rimorchiata da una ditta specializzata verso il porto di Porto Cervo.