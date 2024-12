A.B. 29 maggio 2021 Automobilismo: Farris ci riprova «Dopo la disavventura a Sarnano, parto ancora più carico», dichiara il pilota sassarese della scuderia Speed motor, alla vigilia della 51esima edizione della “Verzegnis-Sella Chianzutan”



SASSARI - Sergio Farris, alfiere della scuderia “Speed motor, dopo le disavventure della prima gara a Sarnano, è pronto e carico per correre alla gara di domani, domenica 30 maggio, la 51esima edizione della “Verzegnis–Sella Chianzutan”. Il percorso si estende per 5640metri, con un dislivello di 396metri e una pendenza del 7,2percento.



Ieri si sono tenute le verifiche sportive e tecniche per il ritiro degli accrediti e oggi si sono svolte le due manche di prova. Domani, Gara1 è in programma dalle 9.30, mentre Gara2 si correrà a seguire. La diretta di Gara2 verrà tramessa sull'AciSportTv e sul canale 228 di Sky, mentre i tempi saranno on-line.



Farris ricorda di aver già corso diverse volte in questo tratto e di apprezzare questo percorso per la presenza di tratti veloci e tecnici che permettono di spingere sull'acceleratore. Con il suo team ha già eseguito il set up della vettura e tutti si sentono sicuri al 100percento. Ciò che desta preoccupazione sono le condizioni metereologiche; anche se per domenica le previsioni sembrano buone. In pratica, si spera che la pioggia non si protragga fino alla gara. In attesa della Verzegnis–Sella Chianzutan, il pilota sassarese dichiara: «Mi piace molto questo percorso e spero che vada come due anni fa in Gara1, in cui abbiamo fatto un buon tempo, anche se non sono mancati gli intoppi. Nonostante la gara sia più adatta ai Pa2000, a confronto del nostro 3000, faremo di tutto per difenderci e daremo il massimo perché, dopo la disavventura di Sarnano, siamo ancora più carichi»



Nella foto: Sergio Farris in azione