31 maggio 2021 Lettura day a Porto Torres



PORTO TORRES - Anche la biblioteca comunale di Porto Torres ha partecipato al “Lettura day”, la manifestazione nazionale lanciata per promuovere la cultura del libro e del diritto d'autore. Con due video-letture tratte da opere di Saffo e Marinaru, la biblioteca turritana ha preso parte alla grande azione collettiva promossa ogni giovedì sui social.



«Letturaday è un’idea di Adei, l’Associazione degli editori indipendenti italiani - si legge sul sito internet dell'evento - ma è realizzata assieme a librerie, biblioteche, scuole. Nasce sotto gli auspici del Centro per il libro e la lettura. Ma coinvolge tutti, davvero tutti coloro che amano i libri e la lettura». L'iniziativa turritana ha ottenuto il plauso degli organizzatori.



«Voglio ringraziarvi a nome di tutto il nostro staff per l'entusiasmo e la partecipazione all’iniziativa - ha scritto Dacia Cuffaro, della redazione di Lettura day - La vostra sigla, l’angolo che avete allestito e le vostre letture sono davvero bellissimi». Lettura day è un’iniziativa aperta a tutti, che intende stimolare e diffondere la pratica della lettura ad alta voce ogni giovedì. Per partecipare al Lettura day è possibile organizzare un evento di lettura ad alta voce oppure pubblicare video di lettura sui social network.