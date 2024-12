Red 2 giugno 2021 Fiamme a Teulada e Carbonia Oggi, su ventuno incendi divampati in Sardegna, due hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale, nelle campagne in località Santa Lucia e Campu Frassolis



CARBONIA – Oggi (mercoledì), su ventuno incendi divampati in Sardegna, due hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale, nelle campagne di Teulada e di Carbonia. Il primo, si è registrato nell'agro di Teulada, in località Santa Lucia, dove, alle 13.40, è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Pula.



Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Teulada, coadiuvata dal personale eliportato e da una squadra dei Vigili del fuoco di Carbonia. Il fuoco ha percorso una superficie di circa mezzo ettaro di pascolo. Le operazioni di spegnimento delle fiamme attive da parte del mezzo aereo si sono concluse attorno alle 14.30, mentre il personale a terra ha messo in sicurezza il perimetro.



Il secondo incendio è divampato nelle campagne di Carbonia, in località Campu Frassolis, dove, alle 15.17, è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Marganai. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Carbonia, coadiuvata dal personale eliportato, da una squadra Forestas dei cantieri di Gonnesa-Nuraxi Figus, da una squadra dei Vigili del fuoco di Iglesias e da una squadra di volontari dell'associazione “Terra mare” di Carbonia. Le fiamme hanno percorso una superficie di circa un ettaro di aree agricole. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 16.15.