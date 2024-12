Red 3 giugno 2021 Fiamme nelle campagne di San Basilio Oggi, su diciassette incendi registrati in Sardegna, uno ha richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale, in località Sa Pala. Vicino alla pineta del paese, sono intervenuti quattro elicotteri provenienti dalle basi di San Cosimo, Pula, Marganai e Fenosu, oltre al Canadair proveniente da Ciampino



CAGLIARI - Oggi (giovedì), su diciassette incendi registrati in Sardegna, uno ha richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale, nelle campagne di San Basilio, in località Sa Pala. Vicino alla pineta del paese, sono intervenuti quattro elicotteri provenienti dalle basi di San Cosimo, Pula, Marganai e Fenosu, oltre al Canadair proveniente da Ciampino.



Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Senorbì, coadiuvata dal personale forestale eliportato, dalla squadra del Gruppo analisi uso del fuoco) del Corpo forestale e da due squadre di volontari delle associazioni di Senorbì e Goni. Le fiamme hanno percorso una superficie di circa 35ettari di pascolo, macchia e cisteti.