Red 4 giugno 2021 Fiamme nel Cagliaritano



CAGLIARI – Oggi (venerdì), su diciotto incendi registrati in Sardegna, due hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale, nelle campagne di Monastir e in quelle di Sinnai. Il primo rogo è divampato nella periferia ovest dell'abitato di Monastir, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Pula.



Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Dolianova, coadiuvata dal personale eliportato e dal personale del nucleo Gauf di Cagliari, da una squadra Forestas dei cantieri di Monastir Santa Lucia e da una squadra di volontari delle associazioni di Orsa Santa Lucia Monastir. Le fiamme hanno percorso una superficie di circa 1,5ettari di proprietà agricole. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 18.



Il secondo incendio si è registrato nell'agro di Sinnai, in località Riu Funtaneddas”, dove sono intervenuti due elicotteri provenienti dalle basi di Marganai e di San Cosimo. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Sinnai, coadiuvata dal personale eliportato e da due squadre di volontari delle associazioni di MaSiSe Sinnai e di Volontari Settimo San Pietro. Il fuoco ha percorso una superficie di circa 2ettari di macchia degradata. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 19.30.