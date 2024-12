A.B. 5 giugno 2021 Sos Iddanoesos corrono forte Settimana intensa per l´associazione sportiva di Villanova Monteleone, tra l´edizione 2021 della Run4Hope, la World triathlon cup Costa Smeralda e la 15esima edizione de “Il Lago di corsa–Special edition”. Occhi puntati su “Dal mare alla montagna”, in programma domenica 22 agosto



VILLANOVA MONTELEONE - Settimana intensa per l'associazione sportiva di Villanova Monteleone Sos Iddanoesos, che sabato scorso hanno corso l’edizione 2021 della Run4Hope, coinvolgente staffetta che percorre tutta l’Italia per sensibilizzare e raccogliere fondi a sostegno dell'Airc, Fondazione per la Ricerca sul Cancro. Dopo aver ricevuto il testimone a Sennariolo i villanovesi, passando da Bosa e lungo tutta la litoranea, si sono alternati fino ad Alghero, dove lo hanno consegnato a chi ha concluso la corsa domenica a Sassaril dopo aver coinvolto runners, singoli o in gruppi sportivi, associazioni, chiamati a correre in nome della solidarietà per la lotta ai tumori infantili. Un evento, che ricorda a tutti l’importanza della ricerca scientifica e la necessità di sostenerla per contrastare malattie che purtroppo ancora ci sembrano invincibili.



Sempre domenica, si è svolta la World triathlon cup Costa Smeralda e a rappresentare i colori della società di Villanova c'erano Massimiliano Verde e Beniamino Porcheddu. Mercoledi, quindici atleti della Sos Iddanoesos hanno partecipato alla 15esima edizione de “Il Lago di corsa–Special edition”, organizzata dall’Olympia Villacidro, che ha visto ai nastri di partenza 474 atleti (366 uomini e 108 donne) lungo un percorso di 10,5chilometri intorno alla diga sul Rio Leni, con partenza e arrivo nella piazza della chiesa campestre di San Sisinnio. Sul podio Peppe Cossu (terzo assoluto con un tempo di 38’53”) e Alessandro Morittu (secondo nella categoria Sm50, in 41’59”). A seguire, Maria Vittoria Serra (quarta nella Sf45, in 53’51”), Angelo Marras (43’42”), Giovanni Cossu (44’31”), Luca Marsala (50’29”), Marcello Zanza (52’05”), Andrea Fonnesu (53’03”), Giovanni Meloni (56’59”), Vincenzo Monti (57’52”), Pietro Casula (48’12”), Gianni Pinna (52’34”), Nicolò Cabras (56’13”) e Vittorio Tidore (54’16”). Ora, l’appuntamento è per domenica 22 agosto, per 19esima edizione di “Dal mare alla montagna”: e sarà un’edizione particolare, dato che nel 2020 non è stata disputata a causa della pandemia, la società e fiduciosa e molti atleti provenienti da tutta l’Isola e dalla Penisola non vedono l’ora di riassaporare il percorso che attraversa la costa villanovese.