A.B. 5 giugno 2021 Volley: l´Hermaea sull´ottovolante Otto volte serie A per la squadra di Olbia, che prepara la stagione 2021/22. Nonostante le difficoltà create dalla pandemia, il sodalizio gallurese conferma la sua partecipazione al campionato di A2: riscritto il record sardo di longevità



OLBIA - L'Hermaea Olbia continuerà a rappresentare la Sardegna nella serie A di volley. Per l'ottava stagione consecutiva, infatti, il club gallurese militerà nel campionato nazionale di A2 femminile, riscrivendo ancora una volta il record assoluto di longevità ai massimi livelli per una formazione sarda. La decisione è giunta dopo settimane di lunga e approfondita riflessione da parte del presidente Gianni Sarti: la scorsa stagione si è conclusa con una brillante salvezza, ma le sofferenze generate dalla pandemia sul fronte economico (mancati introiti di biglietteria, sponsorizzazioni sempre più difficili, spese per il rispetto dei protocolli anti-Covid) e l'incertezza sul fronte impianti, hanno creato degli inevitabili punti di domanda sull'opportunità di intraprendere ancora un'avventura gratificante, ma senza dubbio onerosa.



Nonostante tutto, l'Hermaea ha voluto prendere il coraggio a due mani, e anche nella prossima stagione garantirà la sua partecipazione in una categoria prestigiosa, confermandosi ancora alfiere di Olbia e della Sardegna nella pallavolo di alto livello. Il lavoro messo in atto da un gruppo di leghe sportive (tra cui la Lega pallavolo serie A femminile) ha creato una spinta positiva a livello politico nazionale. Ciò ha portato il Governo a inserire nel “Decreto Sostegno bis” una norma che facilita il reperimento di sponsorizzazioni tramite un credito di imposta. Questo aspetto, sommato alla possibilità di portare totalmente in detrazione le somme spese, rende maggiormente appetibile l'investimento nello sport di alto livello.



Numerose le novità in arrivo per la stagione 2021/22 dell'Hermaea Olbia, a cominciare dall'organigramma societario: il presidente Sarti potrà avvalersi della collaborazione del direttore generale Michelangelo Anile (già coach della prima squadra e responsabile del settore giovanile) e di Jenny Barazza: dopo aver appeso le ginocchiere al chiodo, infatti, l'ex capitano biancoblu ricoprirà il ruolo di direttore sportivo e di tecnico del settore giovanile. Riconfermato nel ruolo di team manager Aldo Decortes. Nei prossimi giorni, verrà resa nota la composizione dello staff tecnico e, a seguire, quella del roster.



Nella foto: il presidente Gianni Sarti