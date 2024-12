Cor 6 giugno 2021 Impennata Covid: Aritzo è zona rossa Mentre la Sardegna è in zona bianca e registra dati più che confortanti, il piccolo comune del nuorese si blinda: i positivi sono più di quarantina su una popolazione di circa mille persone



Allarme rosso nel Comune di Aritzo in Sardegna, col commissario straordinario costretto a firmare l'ordinanza che blinda il paese nuorese fino al 15 giugno a causa dell'impennata di contagi da Covid-19. Sarà una fascia rossa “rinforzata”: chiudono bar, ristoranti, mercati, parchi, scuole e del cimitero. Il Comune sarà aperto solo per i servizi considerati essenziali, così come aperti saranno solo negozi di alimentari, edicole e farmacia.