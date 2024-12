Cor 8 giugno 2021 Massimo 240 monopattini sulle strade di Alghero E´ questo il tetto massimo fissato dal comune di Alghero per il noleggio. Massimo tre le licenze attivabili con gli operatori privati. Individuate le aree di scarico. Al via le domande che dovranno essere presentate improrogabilmente entro il 23 giugno



ALGHERO - Via alla sperimentazione biennale ad Alghero per la regolamentazione della mobilità elettrica su monopattini. La manifestazione d'interesse ed il relativo avviso pubblico prevede una flotta massima di 240 mezzi con sistema di free floating, per tre distinte licenze (80 per ciascun operatore privato). Individuate anche le cosiddette aree di scarico dei monopattini nel territorio urbano: si tratta di Piazza della Mercede, Piazza Sulis, Banchina Dogana, Pietraia Piazza del Mercato, Fertilia, via Lido, Piazza S. Agostino, Viale A. Moro, Balaguer e Ospedale Marino.



Dove esistenti, saranno riadattate le vecchie stazioni un tempo utilizzate per il servizio di bike sharing, lasciate negli anni in totale abbandono e successivamente rimosse in seguito alla chiusura del servizio. Le concessioni saranno valide fino al mese di luglio del 2022. Gli operatori economici interessati e in possesso dei requisiti richiesti dall'avviso, dovranno presentare la propria proposta di attività improrogabilmente entro il 23 giugno 2021.



I mezzi utilizzati dovranno obbligatoriamente essere provvisti di un sistema di georeferenziazione in grado di delimitare l’area di attivazione del servizio da remoto. L'intera flotta dovrà essere omologata e composta da monopattini dotati di regolatore di velocità, aventi la possibilità di vincolare il massimo utilizzo a 25 km/h. Infine, il sistema utilizzato per le prenotazioni dovrà consentire un monitoraggio costante dei flussi e fornire informazioni in tempo reale agli utenti, anche attraverso l'uso di forme innovative di comunicazione.



«Un servizio molto richiesto e diffuso di mobilità sostenibile che nella nostra città si può adattare, visto che non ci sono grandi distanze da percorrere – afferma l’Assessore all’Urbanistica e viabilità Emiliano Piras – ma al contempo, viste le esperienze degli altri comuni d’Italia, va anche utilizzato per questa fase sperimentale con gradualità, tenendo presente l’esigenza del decoro e della sicurezza».



ultima modifica ore 16.57