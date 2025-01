video Antonio Burruni 11 giugno 2021 Baia delle Ninfe: Tricolore in palio ad Alghero



La 16esima edizione della gara motoristica, presentata questa mattina a Porta Terra, è valida per settimo appuntamento del Campionato italiano di Regolarità auto storiche. 62 gli equipaggi, circa la metà provenienti dalla Penisola. Ai microfoni del Quotidiano di Alghero il presidente dell´Aci Sassari Giulio Pes di San Vittorio e il direttore di gara Fabrizio Fondacci La 16esima edizione della gara motoristica, presentata questa mattina a Porta Terra, è valida per settimo appuntamento del Campionato italiano di Regolarità auto storiche. 62 gli equipaggi, circa la metà provenienti dalla Penisola. Ai microfoni delil presidente dell´Aci Sassari Giulio Pes di San Vittorio e il direttore di gara Fabrizio Fondacci Guarda e condividi il video su Alguer.tv