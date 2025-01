Red 12 giugno 2021 Ancora fiamme nelle campagne dell´Isola Ieri, su dieci incendi divampati in Sardegna, tre hanno richiesto l´intervento del mezzo aereo del Corpo forestale, vicino alla pineta di Sinnai, e nell´agro di Nuoro e Oschiri



CAGLIARI – Ieri (venerdì), su dieci incendi divampati in Sardegna, tre hanno richiesto l'intervento del mezzo aereo del Corpo forestale, vicino alla pineta di Sinnai, e nell'agro di Nuoro e Oschiri. Il primo rogo si è registrato nel territorio comunale di Sinnai, in località Rio is cracuraxius, vicino alla pineta comunale, dove sono intervenuti prima un elicottero proveniente dalla base di Pula e poi uno da Marganai. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Sinnai, coadiuvata dal personale eliportato, dal Gauf, da una squadra Forestas del cantiere di Sa pira, da tre squadre di volontari delle associazioni Masise e Sarda ambiente di Sinnai e Nos di Quartu Sant'Elena. Grazie al tempestivo arrivo dei mezzi Aib sul posto, le fiamme hanno percorso una superficie contenuta. L'attività dei mezzi aerei si è conclusa alle 15.30, mentre la bonifica del perimetro si è protratta fino alle 17 circa.



Il secondo incendio è divampato nelle campagne di Nuoro, in località Punta Nurvoli, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di San Cosimo. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione forestale di Nuoro, coadiuvata dal personale Cfva eliportato e da alcune squadre appartenenti alla macchina regionale antincendio. Il fuoco ha percorso una superficie di circa un ettaro di pascoli. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 15.45.



Il terzo rogo si è registrato nell'agro di Oschiri, in località Campos Valzos, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Limbara. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Oschiri, coadiuvata dal personale eliportato, dalle pattuglie delle Stazioni forestali di Monti e di Calangianus, da una squadra Forestas del cantiere di Ladolza e una squadra della Compagnia barracellare di Berchidda. Le fiamme hanno percorso una superficie di circa 3ettari di aree pascolative. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 16.10.