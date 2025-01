A.B. 12 giugno 2021 Latte Dolce: show a Usini I ragazzi di mister Fabio Fossati battono 5-4 il Giugliano nel match valido per l´ultima giornata del girone G del campionato di serie D. Decisivo il calcio di rigore trasformato da Gigi Scotto (autore di un poker di reti) al 78´



SASSARI - Festival del gol al “Peppino Sau” di Usini la spunta il Sassari Latte Dolce trascinato da quattro gol di Gigi Scotto. Sul sintetico di Usini, il match valido per l'ultima giornata del girone G del campionato di serie D finisce 5-4 per i ragazzi di mister Fabio Fossati. Prima del via, il portiere Kajus Urbietis, al suo posto in panchina va il giovane Davide Congiunti, mentre tra i pali c’è Pierpaolo Garau.



PRIMO TEMPO. Al 6’, Kone affonda sulla destra e mette in mezzo teso, ma il pallone finisce in angolo. Ammonito De Luca per fallo su Scotto: il bomber calcia a spiovere dal limite, sfera alta sopra la traversa. Al 12’, tocca a Pertica correre la fascia, arrivare al cross e servire a Grassi un assist teso su cui il giovane attaccante non riesce a intervenire. Sette minuti dopo, Calì si libera dell’avversario sulla tre quarti e serve Scotto: fuga solitaria e conclusione vincente per l’1-0. Al 22,’ il Giugliano ristabilisce la parità conn un fulmine a ciel sereno griffato Orefice, che approfitta di una situazione favorevole in area isolana e fa l’1-1. Ancora Orefice prova dalla lunga, ma calcia fuori e debole. Al 26’, Scotto fa la magia: palombella morbida e letale dalla lunghissima distanza, Mola può solo guardare il pallone insaccarsi in rete per il 2-1. Al 39’, nuova doccia fredda: Pozziello intercetta il pallone in area e di testa insacca per il nuovo pareggio. Scotto prova a ristabilire di nuovo il vantaggio: buona l’idea, ma l’azione non si concretizza. Al 46’, Antonelli la mette al centro, c’è sempre Scotto: colpo di testa, Mola si allunga in tuffo e sventa. Due minuti di recupero e nuova opportunità: rasoiata che attraversa lo specchio e si spegne a lato. Si va negli spogliatoi in parità.



SECONDO TEMPO. Gli ospiti tornano in campo proponendo Porcaro al posto di Aruta, mentre i padroni di casa ripropongono lo stesso undici che ha disputato la prima frazione di gioco. Dopo 2', il Giugliano trova subito il terzo gol approfittando di una leggerezza difensiva con Russo (2-3). Ammonizione per Calì. Al 57’, Mukaj serve da sinistra Kone tagliando il campo in orizzontale: palla a terra, sguardo e tiro secco imparabile per il 3-3. Quattro minuti dopo, De Luca cede il posto a C.Orefice. Ci prova Antonelli, rasoiata secca con Mola a salvare in calcio d’angolo. Sugli sviluppi, Gianni rimette dentro di testa: zampata sotto porta di Scotto che realizza la sua tripletta e al 62' scrive 4-3 sul tabellino consacrandosi super cannoniere della stagione. Al 69', dentro Mudadu (2004) per Grassi e Piga per Calì. Il Giugliano non molla e, due minuti dopo, ancora Antonio Orefice timbra il 4-4. Al 74', Gianni lascia il posto a Pulina che, in acrobazia, va subito vicino al gol. Una grande azione corale porta Mudadu al tiro, ma il palo gli nega la gioia del gol. Sassaresi ancora all’attacco: sul tiro di Kone c'è un tocco avversario di mano e per l'arbitro è rigore. Scotto sul dischetto per il poker personale: rete e 5-4 al 78'. Garau salva sul solito Orefice in uscita bassa. Al 90'. Cozzolino e Filogamo lasciano il posto a Palermo e Manco. Sono quattro i minuti di recupero. Marcangeli sostituisce Scotto fra gli applausi. Finisce il match, 5-4, e il campionato.



SASSARI LATTE DOLCE-GIUGLIANO 5-4:

SASSARI LATTE DOLCE: Garau, Mukaj, Pertica, Cabeccia, Bianchi, Antonelli, Kone (35’st Scanu), Gianni (29’st Pulina), Scotto (46’st Marcangeli), Calì (24’st Piga), Grassi (24’st Mudadu). Allenatore: Fabio Fossati.

GIUGLIANO: Mola, Savarise, Cozzolino (45’st Palermo), Micillo, Longobardo, Russo, De Luca (16’st C.Orefice), Aruta (1’st Porcaro), Filogamo (45’st Manco), Poziello, Antonio Orefice. Allenatore Antonio Maschio.

ARBITRO: Mattia Mirri di Savona.

RETI: 19' Scotto, 22' Antonio Orefice, 26' Scotto, 39' Pozziello, 2'st Russo, 12’st Kone. 17’st Scotto, 26'st A.Orefice, 33’st Scotto (rig.).



Nella foto (di Beatrice Cirronis): Gigi Scotto in azione