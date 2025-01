Red 15 giugno 2021 Scappa dopo incidente: ha 3,5kg di marijuana I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Bonorva hanno arrestato un 28enne incensurato di Fonni per resistenza e spaccio di sostanze stupefacenti, al termine di un lungo inseguimento iniziato vicino al bivio di Giave, lungo al Strada statale 131



BONORVA – Ieri (lunedì), i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Bonorva hanno arrestato un 28enne incensurato di Fonni per resistenza e spaccio di sostanze stupefacenti, al termine di un lungo inseguimento iniziato vicino al bivio di Giave, lungo al Strada statale 131. L’uomo, a bordo di una Ford Focus bianca, dopo aver causato un incidente con feriti lungo la stessa strada, all'altezza di Macomer, è scappato ad alta velocità in direzione Sassari, creando pericolo per tutti gli automobilisti.



I militari, appresa l'informazione, hanno predisposto un posto di controllo, che il 28enne ha forzato. A quel punto, è scattato un inseguimento terminato nei pressi della Strada provinciale 45, in direzione Foresta Burgos. L’intervento dei Carabinieri, che hanno rischiato di essere speronati a bordo dell’autovettura di servizio, ha permesso di mettere fine alla folle corsa, che rischiava di finire in maniera tragica, a causa della guida spericolata tra le numerose autovetture presenti sulla strada.



Al momento dello stop, sono scattate le perquisizioni dell'uomo e della sua auto. Nel bagagliaio, sono stati trovati circa 3,5chilogrammi di marijuana, già essiccata e confezionata in sei buste sottovuoto, e 360euro in contanti. Lo stupefacente era pronto alla vendita sull'illecito mercato e avrebbe procurato un introito illecito di oltre 35mila euro. La droga e il denaro sono stati sottoposti a sequestro. Al termine delle operazioni, il 28enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari nella sua abitazione di Fonni, dove resta a disposizione dell’Autorità giudiziaria.



Nella foto: la marijuana sequestrata