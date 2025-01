Cor 15 giugno 2021 «Su di me la macchina del fango» Giovanni Monti si difende dalle accuse rivoltegli dai consiglieri comunali di opposizione e da mandato al suo legale perché tuteli, nelle sedi preposte, la propria onorabilità. «Il voto favorevole per l’approvazione del bilancio è stato solamente un ulteriore segnale di coerenza nei confronti dei miei elettori» dice il consigliere algherese



Misto, Giovanni Monti, che ribatte così a muso duro ai sette "colleghi" dei gruppi consiliari di Centrosinistra - Per Alghero, Futuro Comune, Sinistra in Comune e Partito democratico - che lo tiravano pesantemente in ballo in riferimento all'andamento dell'ultimo consiglio comunale, col voto favorevole al Bilancio in concomitanza con la querelle sul transito pedonale all'Ospedale Marino [



«Prima di sentenziare e formulare accuse calunniose occorrerebbe sempre documentarsi. Ma è evidente - attacca Monti - che a qualcuno giova attivare "la macchina del fango", tanto cara alla scuola vetero-comunista, diretta a colpire gli avversari politici con falsità e malafede degne di una politica becera e lontana dalla verità. E tutto questo per tentare di mascherare la totale assenza di argomentazioni politiche e di iniziative alternative a quelle proposte da chi è al governo della città». «In qualità di consigliere comunale di maggioranza tengo a sottolineare che niente, sotto il profilo politico, è cambiato nei confronti del Sindaco Conoci dal quale ci si aspetta sempre uno scatto in avanti nella conduzione della maggioranza che guida la Municipalità Catalana nonchè un reale coinvolgimento di tutti i componenti della compagine che gli hanno consentito di diventare il primo cittadino» precisa l'esponente del gruppo Misto.



