Nella foto: Raimondo Cacciotto e Maria Grazia Salaris, assessore dei Centristi ALGHERO - «Il Progetto Alghero è ispirato proprio dalla valorizzazione delle differenze, che ho sempre ritenuto una risorsa, se messe a fattor comune. Nulla è cambiato rispetto ai tempi della composizione della coalizione e della campagna elettorale. Ribadisco che Futuro Comune conserva una chiara connotazione civica che, semplicemente, continua a coesistere con la mia vicinanza ad AVS, nota fin dal principio dell’esperienza insieme».Il sindaco di Alghero, Raimondo Cacciotto, getta acqua sul fuoco dopo l'uscita dal gruppo del consigliere Marco Colledanchise e la presa di posizione pubblica del Centristi di " Noi Riformiamo Alghero " che chiedono il rispetto del patto elettorale con gli elettori e moderazione. Passaggio propedeutico alla richiesta - già avanzata alla coalizione - di una verifica di mandato, così da capire e valutare la compattezza in maggioranza - ultimamente attraversata da differenti malumori - ed eventualmente approntare le dovute correzioni.«Futuro Comune ha sempre avuto e manterrà una connotazione civica, perché in essa coesistono esperienze diverse che sono una ricchezza e non un limite. Queste sono, oltretutto, caratteristiche intrinseche alla coalizione tutta. Perciò, con reciproca legittimazione e affidamento, è importante custodire la diversità come un valore prezioso perché capace di intercettare più sensibilità» rassicura il sindaco. «Questo è il mio impegno e altrettanto chiedo, lealmente, a tutte le forze politiche, gli assessori e i consiglieri che lavorano ogni giorno con la giusta attenzione e impegno per concretizzare il programma di mandato. Avanti dunque tutti insieme, d'ora in avanti, così come accaduto fino a oggi, concentrando le energie in modo responsabile a servizio delle cittadine e dei cittadini e ricordando i principi sui quali si fonda il progetto condiviso per il bene della comunità» chiude Raimondo Cacciotto.Nella foto: Raimondo Cacciotto e Maria Grazia Salaris, assessore dei