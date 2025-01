Red 15 giugno 2021 Coltello e marijuana: in tre nei guai I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Lanusei, in servizio a Lotzorai, hanno controllato un veicolo con a bordo tre giovani. Sottoposti a perquisizione, l’autista è stato trovato in possesso di un coltello pieghevole con lama di circa 7centimetri, mentre i due amici avevano ognuno circa un grammo di marijuana



LOTZORAI - I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Lanusei, in servizio a Lotzorai, hanno controllato un veicolo con a bordo tre giovani. Sottoposti a perquisizione, l’autista è stato trovato in possesso di un coltello pieghevole con lama di circa 7centimetri, mentre i due amici avevano ognuno circa un grammo di marijuana.