Red 16 giugno 2021 Polizia: in Sardegna l´Operazione Alcohol & drugs Anche gli agenti della Polizia stradale dell’Isola intensificheranno i controlli, per incrementare i livelli di sicurezza sulle strade sarde e ridurre il numero di vittime da incidente stradale



CAGLIARI – Da oggi (mercoledì) a martedì 22 giugno, si svolgerà a livello europeo la campagna di sensibilizzazione contro la guida in stato di ebrezza alcolica organizzata da “RoadPol–European roads policing network”. In questa settimana, le pattuglie della Polizia stradale saranno impegnate in questa operazione sulle principali arterie di comunicazione e autostrade su tutto il territorio nazionale per effettuare controlli a tappeto.



Anche gli agenti della Polizia stradale dell’Isola intensificheranno i controlli, per incrementare i livelli di sicurezza sulle strade sarde e ridurre il numero di vittime da incidente stradale. In particolare, domenica 20, le pattuglie del Compartimento Polizia stradale per la “Sardegna” svolgeranno una vera e propria maratona di controlli nell’arco delle ventiquattro ore, per prevenire e reprimere la guida in stato di ebbrezza alcolica. L'iniziativa è inserita tra le azioni di prevenzione e informazione del Piano d’azione europeo 2021-2030, che ha come obiettivo il dimezzamento del numero dei decessi da incidenti stradali e la diminuzione del numero dei feriti gravi in Europa e nel mondo.