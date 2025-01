Red 16 giugno 2021 Igiene urbana: servizi estivi ad Alghero «I servizi aggiuntivi si integrano a quelli attivati qualche settimana fa rispetto allo svuotamento dei cestini del centro urbano nelle ore notturne di tutti i fine settimana del mese di giugno e tutti i giorni con quattro operatori nei mesi di luglio e agosto», dichiara l´assessore comunale all´Ambiente Andrea Montis



ALGHERO - In questi giorni, sono state effettuate le richieste per lo svolgimento di quattro giornate di ritiro ingombranti dell’iniziativa “Desabarassa-ne tot” in quattro punti del territorio comunale di Alghero per agevolare il conferimento degli ingombranti da parte del cittadino con particolare riferimento ai residenti nell’agro. L’iniziativa potrebbe essere dedicata anche al solo centro storico e alle attività che vi operano, che potrebbero avere nei propri locali oggetti e materiali di cui liberarsi.



In previsione, anche l’incremento al lavaggio stradale, con idropulitrice, del Lungomare Dante, delle vie contigue e dei Bastioni, zone interessate dalla movida del fine settimana. Infatti, il contratto in essere prevede che queste operazioni vengano svolte solo nel periodo estivo, ma mai di domenica, aspetto che si sta modificando con opportune integrazione. Ma non solo, con largo anticipo rispetto all'arrivo dei temporali di fine estate è stato richiesto alla Ciclat di calendarizzare la disostruzione delle caditoie e il controllo delle condotte fognarie con il sistema robotizzato con telecamera a testa mobile per complessive quindici giornate lavorative, per l’esecuzione degli interventi sulle condotte mediante auto spurgo.



«I servizi aggiuntivi – afferma l'assessore comunale all'Ambiente Andrea Montis - si integrano a quelli attivati qualche settimana fa rispetto allo svuotamento dei cestini del centro urbano nelle ore notturne (sino alle ore 2) di tutti i fine settimana del mese di giugno e tutti i giorni con quattro operatori nei mesi di luglio e agosto». Interlocuzioni serrate anche per l'eliminazione di alcune delle batterie di cassonetti sparse nell'agro che, in base alla trattativa in corso, potrebbero esser presto rimosse e sostituite con delle isole itineranti presidiate in giorni e orari prestabiliti andando a incrementare maggiormente i risparmi sui quantitativi di secco conferito in discarica a recupero dei servizi ridotti con variante contrattuale del 2018 per il passaggio al servizio Porta a porta.