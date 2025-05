Cor 15:40 Alghero sceglie la rivoluzione verde Alle fasi finali il percorso di acquisizione di circa duecento ettari di massimo pregio a Punta Giglio e Capo Caccia. Oggi atteso il via libera dall´assemblea del Parco, convocata a Villa Maria Pia



ALGHERO - E' un'inversione di tendenza: per la prima volta il Comune decide di scegliere il proprio futuro e acquisire parti importanti di territorio per programmare interventi dall'alto valore ambientale. Ultimi atti per l'acquisizione di circa 200 ettari, fronte mare, nella zona di Punta del Giglio, ricomprendente la fascia costiera della "Bramassa", spiaggia compresa, e sul costone adiacente a Capo Caccia, "Cala Dragunara" e "Piscina Salida", da parte del Comune di Alghero con la partecipazione del Parco di Porto Conte e grazie al progetto europeo Fesr Sardegna, teso a rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi.



Ieri a Porta Terra è andata in scena la Commissione Finanze presieduta dal consigliere Pietro Sartore che, alla presenza dell'assessore Enrico Daga e del dirigente Pietro Nurra, ha sviscerato tutte le fasi dell'importante procedimento che ha visto il Parco partecipare e vincere il finanziamento per la tutela, il ripristino ed il riuso sostenibile del sito Natura 2000. Stime alla mano, i commissari hanno potuto valutare l'esatta ubicazione del compendio costiero e comprenderne le potenzialità, anche in ordine alla conservazione degli habitat. Oggi (mercoledì) a Villa Maria Pia l'ultimo atto, con l'atteso via libera dell'assemblea del Parco di Porto Conte all'acquisizione dei terreni.



Parte delle risorse per l'acquisizione dei terreni sono state reperite attraverso la partecipazione al bando regionale dell’Assessorato alla difesa dell’Ambiente e in parte saranno invece garantite da fondi di bilancio, con una equa ripartizione tra Comune e Azienda speciale (200mila euro circa). L'operazione - stando agli obiettivi perseguiti dagli amministratori locali - avrà importanti ricadute in termini di fruibilità dei luoghi, accessibilità e valorizzazione. Si tratta infatti di terreni dalla enorme valenza ambientale e paesaggistica che se opportunamente valorizzati e resi adeguatamente fruibili avranno ricadute importanti anche sul versante più strettamente turistico.