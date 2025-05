S.A. 21:07 Cambiamenti climatici, verso nuovo piano a Sassari Si apre la fase in cui è data la possibilità di offrire un ulteriore canale di dialogo prima dell’approvazione definitiva, per elaborare un Piano che integra le conoscenze tecniche con le esperienze locali, creando un modello inclusivo e capace di rispondere alle esigenze del territorio sassarese



SASSARI - Il Comune di Sassari ha aggiornato il suo Piano locale di adattamento ai cambiamenti climatici, per rendere Sassari una città più resiliente e preparata ad affrontare le sfide ambientali del futuro, ora pubblicato sul sito. Secondo quanto stabilito dalla Giunta comunale adesso si apre la fase in cui è data la possibilità di offrire un ulteriore canale di dialogo prima dell’approvazione definitiva, per elaborare un Piano che integra le conoscenze tecniche con le esperienze locali, creando un modello inclusivo e capace di rispondere alle esigenze del territorio sassarese. La Fondazione Cmcc, Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, ha invece curato gli aspetti scientifici, dal punto di vista climatico e per la costruzione del quadro di azioni che si prevede di attuare nei prossimi cinque anni.



Il documento con i suoi elaborati rimarrà consultabile sul sito del Comune per trenta giorni e chiunque potrà presentare osservazioni. Al termine dei trenta giorni, tutte le osservazioni pervenute saranno esaminate e valutate e si darà così avvio alla fase di approvazione definitiva del Piano da parte del Consiglio comunale. Le osservazioni dovranno essere formulate come proposte concrete, riferite all’intero piano o a suoi specifici contenuti. Le osservazioni sono mirate esclusivamente a proporre all'Amministrazione una modifica o un'integrazione al testo del documento e dei suoi allegati. Saranno comunque accolti anche contributi personali di carattere generale, ma questi non saranno oggetto di valutazione formale. Il percorso di aggiornamento del Piano locale di adattamento ai cambiamenti climatici della città di Sassari si è svolto nell’ambito del finanziamento del Ministero per l'ambiente e la sicurezza energetica relativo al Programma sperimentale di interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano.