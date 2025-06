S.A. 18:10 Video podcast dedicato alla sostenibilità in Sardegna Il podcast si propone di valorizzare le buone pratiche e le eccellenze sarde attraverso un racconto corale, fatto di voci, esperienze e riflessioni. In ogni episodio, una personalità sarda o legata strettamente alla Sardegna



CAGLIARI - Al via il progetto intitolato “UN BELL’AMBIENTE”, il nuovo video podcast dedicato alla sostenibilità in Sardegna. Ambiente, cultura, territorio e protagonisti d’eccellenza. Il progetto dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione e della Rete INFEAS, parla di sostenibilità con un linguaggio accessibile, coinvolgente e multidisciplinare. ««Un bell’Ambiente è un invito a guardare la Sardegna con occhi nuovi - sottolinea l’assessora della Difesa dell’Ambiente Rosanna Laconi -. Riconoscere ciò che di sostenibile e bello già esiste e costruire insieme un futuro più sostenibile. Abbiamo scelto un linguaggio ironico e accessibile perché la sostenibilità deve entrare nelle case, nelle scuole, nelle famiglie e arrivare a tutte le generazioni. Con questo progetto vogliamo far crescere la consapevolezza e la partecipazione, promuovendo una cultura ambientale viva nei territori e aperta al mondo. Raccontiamo una Sardegna dove l’ambiente è bellezza, pensiero e azione condivisa».



il nuovo video podcast nasce per raccontare in modo originale e coinvolgente le principali tematiche globali legate alla sostenibilità ambientale, alla tutela del territorio e all’educazione alla cittadinanza attiva. Realizzato nell’ambito delle attività dell’INFEAS (Informazione, Formazione ed Educazione Ambientale e alla Sostenibilità) e dei suoi CEAS (Centri di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità), il podcast si propone di valorizzare le buone pratiche e le eccellenze sarde attraverso un racconto corale, fatto di voci, esperienze e riflessioni. In ogni episodio, una personalità sarda o legata strettamente alla Sardegna il cui percorso di vita e professionale, si intreccia con l’ambiente attraverso l’arte, lo sport, architettura, musica, spettacolo, cucina o altre discipline. Ci racconterà di come l’attenzione all’ambiente possa generare cultura, creatività e innovazione. Un tratto distintivo del prodotto sarà la partecipazione dei CEAS locali che interverranno nel corso delle puntate, raccontando esperienze, progetti realizzati e offrendo spunti di riflessione sui temi di volta in volta affrontati.