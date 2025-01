Red 17 giugno 2021 Anche ad Alghero le Giornate europee dell’Archeologia Da domani a domenica, si svolgerà l´iniziativa coordinata dall’Istituto nazionale francese di ricerca archeologica preventiva che, dal 2019, apre le porte a tutti i Paesi europei. Per Alghero, protagonista il nuraghe di Monte Carru. Appuntamenti anche a Orgosolo, Porto Torres, Santa Teresa Gallura e Nughedu San Nicolò



ALGHERO – Da domani, venerdì 18, a domenica 20 giugno, si svolgeranno le Giornate europee dell’Archeologia, iniziativa coordinata dall’Istituto nazionale francese di ricerca archeologica preventiva che, dal 2019, apre le porte a tutti i Paesi europei. Tutti i musei, i parchi, le aree archeologiche e i luoghi della cultura sono stati invitati ad aderire mettendo a disposizione i propri spazi per promuovere il patrimonio e far conoscere il lavoro dell’archeologo attraverso conferenze, spettacoli, laboratori didattici e visite guidate a cantieri di scavo. In questo quadro, la Direzione generale musei e la Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio hanno invitato a organizzare iniziative in collaborazione con gli istituti statali preposti alla protezione e alla promozione del patrimonio archeologico, ma anche con gli Enti locali, gli istituti di ricerca e le associazioni culturali che operano nel settore. La Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, diretta da Bruno Billeci, aderisce alla manifestazione con una serie di eventi e attività, che si svolgeranno nel week-end.



Alghero parteciperà alla manifestazione con “Presentiamo il nuraghe Monte Carru”, conferenza e visita guidata in programma domani, alle 18.30. L'appuntamento è a cura della Soprintendenza, del Comune di Alghero, della Fondazione Alghero e della Società immobiliare Botticelli. Sempre domani, dalle 17 alle 19, Orgosolo proporrà una conferenza con visita guidata all'“Area archeologica di Orulu: presentazione dei risultati preliminari delle ricognizioni”, a cura della Soprintendenza e dell'Università degli Studi di Sassari”. “Porto Torres-Turris Libisonis, Basilica di San Gavino e Area Archeologica: i cantieri di restauro e di manutenzione” sarà l'argomento della visita guidata orevista per domani, dalle 9 alle 17, a cura della Soprintendenza e della Società Ales, in collaborazione con la Scuola di specializzazione del Politecnico di Torino



Venerdì e sabato, dalle 11 alle 12 e dalle 16.30 alle 17.30, a Santa Teresa Gallura è prevista la visita guidata a “Lo scavo archeologico del villaggio nuragico di Lu Brandali. Racconti di scavo con l’archeologo”, a cura della Soprintendenza e della Cooperativa CoolTour Gallura. Infine, domenica, dalle 9 alle 16, Nughedu San Nicolò allestirà le “Ricerche al santuario nuragico di Cuccuru Mudeju. Giornata di scavo aperto, conferenza e presentazione dei risultati”, conferenza e visita guidata a cura della Soprintendenza e del Comune. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito internet ufficiale JournéesArcheologie, mentre il calendario degli eventi italiani è costantemente aggiornato anche sulla pagina internet dedicata del Ministero della cultura.