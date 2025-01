Red 18 giugno 2021 Nuovi incontri per il Progetto turritano Con l´elezione delle nuove cariche sociali, iniziano le assemblee del gruppo politico che esprime il sindaco di Porto Torres Massimo Mulas. Il primo appuntamento è per martedì sera



PORTO TORRES - Si terrà nella suggestiva cornice di Su Crocifissu Mannu l'assemblea del movimento Progetto turritano, il gruppo politico che esprime il sindaco di Porto Torres Massimo Mulas. L'appuntamento di martedì 22 giugno, alle 18.30, sarà l'occasione per rinnovare le cariche sociali, in particolare quella di presidente e coordinatore.



«Abbiamo proposto di svolgere l'assemblea in un sito archeologico della città - spiegano i dirigenti uscenti Antonio Chessa e Gavino Ruiu, oggi impegnati nell'Amministrazione comunale come portavoce del sindaco e come capogruppo in Consiglio comunale - da un lato per rispettare le norme del distanziamento sociale, dall'altro per mandare un messaggio chiaro: per guardare al futuro Porto Torres deve partire dalle ricchezze che provengono dal passato». Il movimento si ristruttura dopo la vittoria nella campagna elettorale dello scorso autunno.



«La cittadinanza ci ha affidato una grande responsabilità - proseguono Chessa e Ruiu - premiando la nostra scelta di svolgere politica dal basso, partendo dalle esigenze della comunità e sviluppando progetti concreti. Ci aspettano grandi sfide, in cui Porto Torres può giocare un ruolo cruciale. E' il momento di sviluppare idee e soprattutto andare oltre gli steccati per promuovere un vero gioco di squadra tra tutto il territorio».