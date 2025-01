Cor 18 giugno 2021 Meno tasse più crescita: gazebo Il movimento di Silvio Berlusconi propone il blocco delle cartelle esattoriali per il 2021, la no tax area fino al reddito di 12 mila euro, la riduzione delle aliquote Irpef e l’abolizione dell’Irap



CAGLIARI - Prosegue la mobilitazione di Forza Italia per la riforma fiscale: domani saranno Cagliari, Olbia, Selargius, S. Nicolò d’Arcidano le tappe dei gazebo, delle raccolte di firme e dei volantinaggi che copriranno tutta l’isola, per continuare lunedì 21 a Quartu Sant’Elena e Sabato 26 ad Alghero. Il movimento di Silvio Berlusconi propone il blocco delle cartelle esattoriali per il 2021, la no tax area fino al reddito di 12 mila euro, la riduzione delle aliquote Irpef e l’abolizione dell’Irap. L’iniziativa “meno tasse più crescita” fa parte di un’azione promossa dagli azzurri su tutto il territorio nazionale e anche sul web.