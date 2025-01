Red 18 giugno 2021 Undici incendi nell´Isola Oggi, sono stati undici i roghi che hanno ferito la Sardegna. Di questi, tre hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale, nelle campagne di Ozieri, di Usellus e di Gergei



CAGLIARI – Oggi (venerdì), sono stati undici i roghi che hanno ferito la Sardegna. Di questi, tre hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale, nelle campagne di Ozieri, di Usellus e di Gergei.



Il primo incendio si è registrato nell'agro di Ozieri, in località Monte Nieddu , dove sono intervenuti tre elicotteri provenienti dalle basi di Anela, di Limbara e di Alà dei sardi, oltre a un Canadair decollato da Olbia. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla locale Stazione forestale, coadiuvata dal personale eliportato, da due squadre Forestas dei cantieri di Bonamajore e di Pattada, da una squadra dei Vigili del fuoco di Ozieri e da una squadra di volontari delle associazioni di Ozieri. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 15.35.



Il secondo rogo è divampato nelle campagne di Usellus, in località Cau Sarais, dove sono intervenuti due elicotteri provenienti dalle basi di Fenosu e di Sorgono. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Villaurbana, coadiuvata dal personale Gauf di Oristano, da due squadre Forestas dei cantieri di Villaurbana e di Usellus e da una squadra dei Vigili del fuoco di Ales. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 15.55.



Il terzo incendio si è registrato nell'agro di Gergei, in località Maloredda, dove sono intervenuti due elicotteri provenienti dalle basi di Villasalto e di San Cosimo. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Isili, coadiuvata dal personale del Gruppo analisi uso del fuoco di Cagliari e da una squadra dei Vigili del fuoco di Sanluri. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 15.45.