Anziana non risponde: arrivano i Vigili del fuoco

19 giugno 2021



ALGHERO – Questa mattina (sabato), i Vigili del fuoco del Distaccamento di Alghero sono intervenuti a Villanova Monteleone per una chiamata di soccorso. Infatti, alcuni parenti erano preoccupati perchè, da alcune ore, una anziana donna non rispondeva alle loro chiamate.



La signora è stata trovata nella propria abitazione viva, ma in stato di incoscienza. Sul posto anche il personale medico del 118 e i Carabinieri.



Il fatto mette in risalto come, anche una chiamata come questa può sguarnire un territorio dal servizio dei Vigili del fuoco. Un servizio che ad Alghero, almeno nel periodi estivo, andrebbe potenziato.