Red 19 giugno 2021 Armato di pistola in vacanza: arrestato a La Caletta Nel pomeriggio di giovedì, un 65enne aveva avuto una discussione per questioni di viabilità con alcuni ragazzi, discussione che terminava quando estraeva una pistola puntandola contro di loro, per poi allontanarsi



SINISCOLA – Giovedì, i carabinieri del Comando provinciale di Nuoro hanno tratto in arresto un 65enne oristanese. L’uomo, in zona per turismo, nel pomeriggio aveva avuto una discussione per questioni di viabilità con alcuni ragazzi, discussione che terminava quando estraeva una pistola puntandola contro di loro, per poi allontanarsi.



Giunta la richiesta di aiuto nella caserma di Siniscola, sono scattate le ricerche da parte dei militari che, nel porto turistico della località La Caletta, hanno portato a rintracciare l’uomo e a recuperare l’arma da fuoco, una pistola Beretta calibro 7,65 completa di caricatore e colpi, nascosta nel bracciolo della sua autovettura. Arrestato, su disposizione della Procura di Nuoro, il 65enne è comparso ieri (venerdì) dinanzi al Tribunale, che ne ha convalidato l’arresto.



Nella foto: un momento della conferenza stampa