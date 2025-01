Red 19 giugno 2021 Sorgono: in fiamme tre distributori automatici I Vigili del fuoco intervenuti sul posto, hanno provveduto a estinguere l’incendio e mettere in sicurezza l’area. Indagini in corso da parte dei militari e dal Norm della Compagnia di Tonara



SORGONO – Questa mattina (sabato), i Carabinieri della Stazione di Sorgono e Ovodda sono intervenuti in Corso IV novembre, nello “Shop 24” che prevede al suo interno distributori automatici di alimenti e bevande. Nella notte, per cause in corso di accertamento, si è sviluppato un incendio, che ha danneggiato tre distributori.



I Vigili del fuoco di Sorgono intervenuti sul posto, hanno provveduto a estinguere l’incendio e mettere in sicurezza l’area. Indagini in corso da parte dei militari di Sorgono e dal Norm della Compagnia di Tonara.