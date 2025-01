Red 21 giugno 2021 L´Ospizio Marino secondo Campus Il presidente dell´Omnium cultural de l´Alguer ha pubblicato il suo primo libro dal titolo “Come nasce l’Ospizio Marino di Alghero”. Un’opera che contiene documenti inediti dell’algherese Giuseppe Alberto Larco, il personaggio grazie al quale si dà l’avvio alla realizzazione della struttura







Stefano Campus ha pubblicato il suo primo libro dal titolo "Come nasce l'Ospizio Marino di Alghero". Un'opera che contiene documenti inediti dell'algherese Giuseppe Alberto Larco, il personaggio grazie al quale si dà l'avvio alla realizzazione dell'Ospizio Marino di Alghero con l'obiettivo di eliminare una discriminazione sociale nei confronti dei bambini algheresi. Il libro nasce con l'intento di far conoscere meglio la figura del benefattore algherese e, soprattutto, per descrivere, attraverso i documenti reperiti a seguito di ricerche archivistiche, come è nato l'Ospizio Marino di Alghero sorto nei primi anni del Novecento sui bastioni Pigafetta, adiacente all'Ospedale Civile. Il testo è completato dalla pubblicazione integrale, in copia anastatica, dei diversi documenti allo scopo di dare ai lettori la possibilità di poter leggere "passo dopo passo" la nascita dell'Ospizio algherese; nonché dalla trascrizione della corrispondenza epistolare fra la Congregazione di Carità e le Suore Figlie della Carità di San Vincenzo de' Paoli, che iniziano a fine Ottocento a gestire l'assistenza nel Civile, e l'educazione nell'Asilo infantile e nel Laboratorio Sannino, ubicati nei locali dello stesso ospedale.Fra i documenti pubblicati, c'è una lettera autografa inedita di Larco, una sorta di "testamento sociale" in cui indica minuziosamente le sue precise volontà sulla realizzazione della struttura sanitaria. L'attuale Ospedale Marino di "Cuguttu", «nato con finanziamenti pubblici e non con la donazione Larco – spiega Campus - è al centro del dibattito pubblico non solo per paventate ipotesi di vendita a privati, ma soprattutto per le trasformazioni sanitarie e gestionali; infatti, l'ennesima riforma sanitaria prevede il suo passaggio all'Azienda ospedaliera universitaria di Sassari».Il libro, realizzato grazie al contributo della Fondazione di Sardegna, si può acquistare nelle librerie "Il Labirinto-Mondadori Book store" di Via Carlo Alberto 119, "Cyrano" di Via Vittorio Emanuele 11, "Vademecum" di Via Gilbert Ferret 43 e "Il Manoscritto" di Via Giovanni Pascoli 46. L'opera è stata pubblicata dall'associazione Òmnium Cultural de l'Alguer con la collaborazione di Panoramika editrice, che ne ha curato l'impaginazione e la stampa. Stefano Campus è nato ad Alghero nel 1956 nel quartiere "popolare" di Sant'Agostino. Laureato in scienze politiche, dal 1994 al 2002 è stato consigliere comunale e per quarant'anni dipendente dell'Azienda sanitaria di Alghero. Ha fatto parte del Centre de recerca i documentació "Eduard Toda", fondato da Rafael Caria. Dal 1993, è socio dell'Òmnium cultural de l'Alguer, e dal 2011 ricopre la carica di presidente.