Per strada col machete: ubriaco denuncia a Tortolì

21 giugno 2021



TORTOLI' - I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Lanusei e della Squadriglia anticrimine di Arzana sono intervenuti a Tortolì, in località Orrì, dopo alcune chiamate di persone allarmate per la presenza di un uomo, visibilmente ubriaco, che pareva trasportasse un lungo coltello nascosto nei pantaloni. Immediato l’arrivo dei militari che, dopo aver individuato l'uomo, gli sfilavano l’arma, risultata essere un machete da 44centimetri, immediatamente sequestrato. L’uomo, accompagnato in Caserma per ulteriori accertamenti, è stato denunciato per porto di oggetti atti a offendere e sanzionato per ubriachezza. Nessuno ha subito danni.