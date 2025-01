Red 22 giugno 2021 Vaccini nelle farmacie sarde: c´è l´accordo Siglato l´accordo tra la Regione autonoma della Sardegna e Federfarma. «Per raggiungere gli obiettivi della campagna vaccinale stiamo mettendo in campo ogni strumento disponibile», dichiara il governatore dell´Isola Christian Solinas



CAGLIARI - Le farmacie dell’Isola potranno partecipare alla campagna di vaccinazione anti-Covid. Lo stabilisce l’intesa siglata tra la Regione autonoma della Sardegna e Federfarma Sardegna, sulla base di quanto previsto dall’accordo quadro sottoscritto a livello nazionale. Le farmacie convenzionate che intendono aderire alla campagna vaccinale e che rispettano determinati requisiti dovranno darne comunicazione all’Azienda sanitaria competente per territorio, all’Ordine dei farmacisti e a Federfarma. Quest’ultima provvederà, settimanalmente, a inviare all’Assessorato regionale della Sanità l’elenco delle farmacie aderenti. L’accordo dovrà ora essere ratificato attraverso l’approvazione di una specifica delibera di Giunta.



«Il coinvolgimento delle farmacie consentirà di rafforzare la campagna vaccinale sul territorio, con un ulteriore potenziamento della nostra capacità di somministrare dosi - dichiara il governatore dell'Isola Christian Solinas - Abbiamo messo e continueremo a mettere in campo ogni strumento a nostra disposizione per contrastare il virus. Il progressivo miglioramento del quadro epidemiologico premia il profondo impegno e i sacrifici fatti finora. Attualmente, il 53percento della popolazione dell’Isola ha già ricevuto almeno la prima dose. I reparti Covid negli ospedali continuano a svuotarsi. Serve ancora uno sforzo da parte di tutti. Il vaccino e la nostra arma più forte ed è un’opportunità per tutti. Nessuno sarà lasciato indietro».



«Un accordo importante – sottolinea l’assessore regionale della Sanità Mario Nieddu – che segue l’impostazione delineata da noi fin dall’inizio per rendere la campagna vaccinale sempre più capillare sul territorio, allo scopo di raggiungere tutta la popolazione nei tempi più rapidi. Ora, definiremo con le farmacie l’avvio della fase operativa, tutto dipenderà delle scorte disponibili, ma con l’intesa raggiunta abbiamo posto un ulteriore tassello a supporto di una campagna vaccinale che ci vede impegnati a tutto campo per raggiungere, nei tempi più rapidi, la completa immunizzazione della popolazione dell’Isola».